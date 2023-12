Massa (MSC Crociere),dai crocieristi impulso per crescita Napoli

"Quest'anno a Napoli abbiamo movimentato 415mila ospiti avendo due navi fisse per tutta l'estate ogni settimana e anche durante l'inverno a Napoli c'è stata, per ogni settimana, una presenza fissa di una nave MSC; da un recente studio è emerso che ogni crocierista lascia sul territorio dello scalo ospite una media pro-capite di 115 euro il che significa oltre 47 milioni di euro in un anno a Napoli solo tenendo conto dei nostri ospiti. Un impulso per lo sviluppo della città e della Campania. Nel 2024 ci saranno tre navi fisse MSC per settimana durante l'estate nel porto di Napoli". Così Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere, intervenendo oggi a bordo della nave MSC Fantasia, dove è stato presentato lo spettacolo di Cristina Donadio "RiLOVuzione".

"Da quest'anno abbiamo inaugurato con grande successo di pubblico questi appuntamenti - ha aggiunto Massa - che vogliono offrire ai cittadini partenopei teatro, musica, comicità, in uno scenario suggestivo e inedito. MSC Fantasia diventa un vero palcoscenico affacciato sul porto di Napoli e concludiamo il 2023 con una performance dedicata alle donne in un momento in cui è proprio necessario fare, come dice il titolo dello spettacolo, una riLOVuzione".



