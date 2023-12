Barcellona vince a fatica, match winner è Sergi Roberto

"Sergi Roberto evita un dramma al Montjuic". Così la stampa online locale titola sulla vittoria del Barcellona, avversario del Napoli negli ottavi di Champions, che ha battuto 3-2 l'Almeria tornando al successo dopo aver ottenuto due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite di campionato giocate prima di oggi.

La doppietta del capitano, unico 'superstite' assieme al portiere Ter Stegen (oggi assente, al suo posto Inaki Pena) del Barça che vinse la Champions del 2015, ha così ridato il sorriso a Xavi, ma al termine del primo tempo, conclusosi sull'1-1 per le reti di Raphinha (polemica nei confronti del pubblico la sua esultanza) e di Leo Baptistao, dagli spalti sono partite sonore salve di fischi. Nella ripresa la seconda rete di Sergi Roberto ha dato il vantaggio definitivo al Barça dopo la prima prodezza del 'blaugrana' e il nuovo pareggio dell'Almeria con Gonzalez.

Il Barcellona ha quindi faticato più del previsto ma va anche detto che il portiere degli ospiti, l'ex laziale Maximiano, ha compiuto alcuni interventi decisivi, così come Inaki Pena al 4' dalla fine su un colpo di testa di Baba che sembrava già dentro.

Dopo il risultato di oggi il Barcellona è sempre terzo in classifica, con 38 punti e a -6 dal Girona che è in testa e -4 dal Real Madrid che è secondo. Sia la squadra -rivelazione di questa Liga che quella allenata da Carlo Ancelotti giocano domani, rispettivamente contro il Betis e l'Alavès.



