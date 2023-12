Ac Salerno a primo Master Show Bacci a Circuito Sarno

Si è tenuto a Sarno, presso il Circuito Internazionale di Napoli, il 1° Master Show Bacci. Nel weekend dal 15 al 17 dicembre, la pista campana come da tradizione chiude la propria stagione con competizioni agonistiche.

Circa 30 i piloti con licenza dell'ACI Salerno che hanno preso parte alla gara, collezionando una tripletta nella categoria Bicilindriche con Francesco Ferrara in testa su Fiat 500, seguito da Silvestro Fusco su una vettura gemella e Stefano Cioffi su Fiat 127.

Tra le vetture Sport & Formula, Cosimo Rea su Ligier J5 51 - Honda conquista il 4° posto nella classifica assoluta, vincendo in maniera il Gruppo CN e la Classe CN 2000.

Tra le Sport & Formula, il professionista nel settore Motorsport Rosario Iaquinta ottiene al volante di Osella PA 21 - Honda l'8° posto in classifica assoluta a cui accompagna un 2 posto in Gruppo CN.

Ottimi risultati ottenuti anche nella categoria Turismo. Si impone sul podio Michele Esposito che su Polini 08 Suzuki vince anche nella E2 SH 1400.

Tra le TMC, al volante di Seat Leon Cupra ST, Vincenzo Ferrigno al 3° posto di Gruppo e Classe e 24^ posizione assoluta.

E anche tra le Racing Start, sempre nella categoria Turismo al Circuito Internazionale di Napoli, al 47° e 48° posto assoluto sono Cristian Pironti, su Peugeot 106 S16 con la quale ottiene il 4° posto tra le RS 1.6, e Graziano Giordano al volante di Peugeot 308 GTI che gli fa ottenere il 3° posto tra le RSTB 1.6 Plus.

Il weekend di gara al Circuito Internazionale di Napoli in Sarno per il 1° Master Show Bacci è stata anche l'occasione per una visita del presidente dell'Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi e del direttore Giovanni Caturano ai proprietari della pista Giuseppe e Rosario Sorrentino. Momento suggellato dalla consegna di una targa ricordo. La giornata è stata anche un'occasione per festeggiare i 50 anni di Pietro Belfiore Giordano, campione di Tramonti (SA) che ha corso, nei suoi tanti anni di carriera, con 50 diverse vetture da gara.



