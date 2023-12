Studio Il Mattino,crisi alle spalle futuro delle imprese è roseo

Le imprese campane si sono lasciate - almeno in parte - alle spalle la crisi causata prima dalla pandemia e poi dal rincaro dei costi dell'energia e delle materie prime e guardano al futuro con più ottimismo, puntando in modo particolare sull'innovazione. E' la fotografia che emerge dall'analisi di Top5oo, studio realizzato dal quotidiano il Mattino con Pwc, giunto alla quinta edizione.

"Quella che emerge è una fotografia in chiaroscuro - ha detto Francesco De Core, direttore del quotidiano partenopeo - ma noi vogliamo mettere in evidenza gli aspetti positivi soprattutto sul fronte della sostenibilità, dell'innovazione e della competitività che le nostre imprese hanno sul mercato".

A trainare l'economia campana sono soprattutto il settore della logistica, dell'aerospazio, del farmaceutico. Lo studio analizza le prime 500 aziende campane e i loro bilanci certificati ed evidenzia che il valore della produzione si attesta sui 72 miliardi di euro, registrando un 24 per cento in più rispetto all'esercizio precedente a parametri costanti.

Inoltre per il 2023 è attesa una crescita con un utile netto di 3,1 miliardi di euro. Nel corso della presentazione è stato più volte sottolineato che il tema su cui lavorare è evitare che i giovani lascino la Campania e come il Pnrr costituisca un'occasione che il Sud non può perdere.

"Il Sud ha un gap infrastrutturale che il Pnrr può colmare se non del tutto almeno in parte - ha evidenziato De Core - ma bisogna ricordare che il Pnrr non è una cambiale in bianco ed è davvero l'ultima grande chance del Mezzogiorno per non restare una palla al piede".



