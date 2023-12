Solidarietà con i 'cambi veloci' del trasformista Luca Lombardo

Solidarietà all'insegna dello spettacolo col mago trasformista partenopeo Luca Lombardo: l'artista, in vista delle imminenti feste natalizie, si è esibito in un incontro nel segno dei suoi cambi veloci e degli istanti di intrattenimento. Così, giungendo a Brescia durante lo svolgimento di un pranzo natalizio benefico organizzato nella mensa della filiale locale della Banca Intesa Sanpaolo, Luca Lombardo, fanno sapere gli organizzatori in una nota diffusa a Napoli, ha dato vita ad uno dei suoi spettacoli. Ad applaudire il mago trasformista campione del quick change, tra gli ospiti, nella sede di via Cefalonia, ci sono state anche le presenze del presidente emerito di Banca Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli e del Vescovo della Diocesi di Brescia, Pierantonio Tremolada. Per tutti, a prendere corpo, è stato un pranzo in compagnia di alcune famiglie meno fortunate del territorio realizzato con il supporto della Caritas, subito seguito dallo show di Lombardo.

L'artista, che in passato è stato coinvolto in progetti di inclusione, ha lanciato un messaggio di speranza e di voglia di cambiamento. "Sono davvero felice - ha detto - di aver donato un sorriso a quanti hanno bisogno di aiuto per le difficoltà incontrate durante la loro vita. Ringrazio tutti per l'entusiasmo e per avermi voluto in occasione di una magica giornata offrendomi il piacere di vivere un indimenticabile momento diviso tra il divertimento e la riflessione".



