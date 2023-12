Premio Guarino, riconoscimento per due scuole del Napoletano

Un premio sulla legalità nelle scuole per ricordare Giovanni Guarino il ragazzo ucciso a Torre del Greco la sera della domenica delle Palme.

Sono l'istituto comprensivo Angioletti - per la sezione riservata alle secondarie di primo grado - e l'istituto Pantaleo - per le secondarie di secondo grado - le due scuole vincitrici della prima edizione dell'iniziativa intitolata alla memoria di Giovanni Guarino, giovane di nemmeno 19 anni ucciso a coltellate da due minorenni.

Si è chiusa all'hotel Poseidon l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e che ha visto gli alunni impegnati nella lavorazione di cortometraggi interamente girati da loro: "È bello - ha detto il primo cittadino - poter constatare l'impegno e la passione dei ragazzi, che con i loro lavori hanno centrato in pieno lo spirito del premio, quello cioè di promuovere il concetto di legalità in nome di un ragazzo giovane che purtroppo non c'è più".

Commossi i genitori di Giovanni Guarino, il papà Antonio e la mamma Marianna Colantuono, che hanno preso parte alla cerimonia conclusiva all'hotel Poseidon: "Nostro figlio non tornerà più - le loro parole - ma siamo certi che con queste iniziative il nome di Giovanni continuerà ad essere un esempio per tanti giovani torresi".



