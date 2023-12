Natale a Napoli: il presepe vivente domani a Pizzofalcone

L'appuntamento è per domani alle 18,30 con I ''Ragazzi di Pizzofalcone'' che faranno rivivere la gioia del Natale con il presepe vivente e i suoni e le voci della festa tra le vie e i vicoli del quartiere. E' l'iniziativa ''E' nato nu Criaturo: e pace in terra agli uomini amati dal Signore'', organizzata dalla parrocchia Immacolata a Pizzofalcone con il contributo dell'istituto Palizzi, che vedrà protagonisti - domani per l'appunto - i bambini e gli adolescenti di San Ferdinando assieme agli studenti del Palizzi.

Il programma inizierà con i canti di Natale dei ragazzi del Palizzi che, in piccoli gruppi, si muoveranno, per le diverse stradine di Pizzofalcone riempiendole di note festose.

Successivamente, nel cortile della seicentesca chiesa di Santa Maria Egiziaca sarà possibile godere dell'allestimento del presepe vivente, allietati dal sottofondo musicale dei giovani artisti. A tutti coloro che parteciperanno saranno offerte ''piccole delizie''.

Saranno presenti, tra gli altri, il parroco dell'Immacolata a Pizzofalcone, don Michele Pezzella, e le professoresse dell'Istituto Boccioni Clorinda Irace, Annamaria Boccia e Chiara Mallozzi.



