Napoli:luminarie Natale, acceso l'albero di piazza Municipio

Dopo un'attesa protrattasi per alcuni giorni causa problemi tecnici, e conseguenti polemiche, è arrivata poco prima delle 17,00 l'accensione dell'albero di Natale installato a piazza Municipio, a pochi passi dalla sede del Comune di Napoli.

La questione delle luminarie di Natale, in alcuni quartieri accese in ritardo, in altri non ancora messe a punto, sta tenendo banco in questi giorni a Napoli sostenute dalle proteste dei commercianti e dalle polemiche alimentate dall'opposizione che lamenta i ritardi imputandoli all'amministrazione comunale.

Una volta acceso, l'albero è diventato subito meta di turisti e napoletani, soprattutto bambini, che hanno approfittato per farsi un selfie.

Poco distante illuminata anche l'installazione che rappresenta una carrozza trainata da cavalli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA