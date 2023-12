Mobilità: nuove linee a Caserta, "rivoluzione per la città"

È stato presentato nella sala giunta del Comune di Caserta il nuovo piano di trasporto locale realizzato da Air Campania, che partirà dall'8 gennaio. Undici linee e undici modi per vivere la città della Reggia. Presenti, tra gli altri, il sindaco Carlo Marino, l'assessore Emiliano Casale e l'amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia.

Il piano si basa su undici linee che ogni giorno collegano il centro della città con l'aeroporto, la stazione ferroviaria, scuole, uffici pubblici, servizi ospedalieri e centri commerciali. Sono stati in particolare rafforzati i servizi scolastici e armonizzati i collegamenti con i maggiori centri d'interesse. Le linee sono state inoltre rinnovate anche nella nomenclatura, con una più agevole indicazione per l'utente, che potrà identificarle in base ai luoghi di destinazione. Ci saranno cosi la Linea Salute, con fermate al distretto sanitario, l'Inps e l'Ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano", la Linea Seta, che collega la Reggia di Caserta con il Museo della seta di San Leucio, il Belvedere di San Leucio (patrimonio Unesco) e la Chiesa Monumentale di "Santa Maria delle Grazie", la Linea Movida, con corse dal venerdì alla domenica, il cui intento è incentivare i giovani all'utilizzo dei mezzi pubblici.

Saranno poi rimosse le paline tradizionali e sostituite da quelle intelligenti; con 250 fermate smart, che consentiranno agli utenti di avere informazioni sugli orari in tempo reale e aggiornamenti costanti sulle corse.

Per il sindaco Carlo Marino, "questo nuovo piano di mobilità è una rivoluzione per Caserta. Le 11 linee rispondono alle esigenze di tutti i cittadini, sia quelli che abitano a Caserta sia quelli che vi arrivano per lavoro o per turismo. A breve avremo anche un parco mezzi completamente rinnovato, che entro la fine del 2024 sarà interamente elettrico".

"La domanda di mobilità a Caserta dal 2021 ad oggi è cresciuta" ha spiegato l'amministratore di Air Campania, Anthony Acconcia. "C'è una maggiore richiesta - ha aggiunto - da parte dei cittadini, ma anche dei turisti, i cui flussi sono in costante aumento. Questo ha evidenziato la necessità di una riorganizzazione funzionale e razionale del trasporto urbano".





