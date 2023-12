Manfredi, il Pnrr è l'unico piano investimenti prossimi anni

"Il Pnrr è una grandissima opportunità per il Paese ed è l'unico reale piano di investimenti dei prossimi anni viste anche le difficoltà della finanza pubblica, e con il ritorno del Patto di stabilità, che limitano molto gli investimenti dal bilancio dello Stato". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto alla quinta edizione di Top500, iniziativa promossa dal quotidiano Il Mattino e Pwc.

Il sindaco ha sottolineato che "non possiamo perdere questa occasione in Italia e nel Sud che ha un gap infrastrutturale importante e abbiamo la necessità di spendere bene queste risorse e nei tempi giusti". Manfredi ha ricordato che tra Comune di Napoli e Città metropolitana sono stati intercettati quasi 3 miliardi di euro su "opere fondamentali tra cui trasporto, scuole, strade, sistema idrico, periferie" ed ha evidenziato che "il tema è realizzare le opere. Il mio unico timore, e lo dico da tecnico, - ha proseguito - è che per volere rispettare le tabelle poi non si fanno le opere. Questo è tema che più volte ho discusso con il ministro Fitto: quando ci si innamora troppo del rispetto delle tabelle, si corre il rischio di non realizzare le opere. Stiamo attenti a non fare troppa burocrazia e poche opere".



