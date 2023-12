Il calendario "Rinascimento", omaggio alla forza delle donne

Dodici scatti fotografici, costruiti come quadri pittorici. Dodici mesi e dodici collezioni con un nome di donna. E' il calendario ideato dall'imprenditrice napoletana Stefania Cilento che quest'anno s'intitola "Rinascimento". "La parola più bella da scoprire la conoscevo da tempo - ha spiegato in un incontro - 'rinascimento', come unione collettiva, che scuote gli animi, muta il pensiero, coltiva bellezza e disobbedienza, difende. Questo è il messaggio del mio calendario 2024". Stefania Cilento, con questo calendario che si inserisce in una tradizione consolidata di Studio Morelli, "vuole fermamente rendere omaggio alle donne, attraverso collezioni scultoree, che rappresentano espressioni di forza, non semplici decorazioni" come è stato sottolineato.

Gennaio: "Aurora", ispirata alle luci di quella boreale, che nel folklore norvegese, rappresentano gli spiriti delle vecchie sagge della tribù, che danzano nel cielo. Febbraio: "Eva" e un design ispirato al serpente, ma con, e senza tentazioni. Marzo: "Esmeralda", ispirata al Brasile, ricca di colorate pietre preziose. Aprile: "Anthea", una delle Driadi, ninfa terrestre che vive in simbiosi con un albero. Maggio: "Desideria" e notti stellate. Giugno: "Lucia", con gioielli che ritraggono iconici occhi. Luglio: Cleopatra, con collari in argento e anche qui una simbolica serpe. Agosto: "Wahagari", ispirata alla prima donna di colore, che ha ricevuto il premio Nobel. Settembre: "Angelica", con la nuova collezione "ali", un must di Studio Morelli. Ottobre: "Sphera Era", ispirata alla sfera celeste e alla dea greca, massima divinità dell'Olimpo, con un tuffo negli anni '70. Novembre: "Astra", la linea che parte dalle stelle e spazia tra rose e piume. Infine dicembre: "Andromeda", perché quest'anno non possono mancare le catene.



