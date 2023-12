Concerto Epifania, da Napoli il 6 gennaio su Rai1

La 29/a edizione del Concerto dell'Epifania, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli, andrà in onda sabato 6 gennaio su Rai1, subito dopo la Lotteria Italia, con la regia di Barbara Napolitano, e presenta il suo programma ispirandosi al tema dell'arte della musica come occasione di impegno sociale. "Come ricorda Papa Francesco con la 57/a Giornata Mondiale della Pace, con il suo messaggio dedicato al rapporto tra gli sviluppi dell'intelligenza artificiale e la pace, bisogna educarsi - evidenziano i promotori - al superamento dei conflitti e la musica può costituire un invito alla riflessione nello scenario di una società in rapida trasformazione digitale, ma ancora insanguinata da guerre in varie parti del mondo, e che richiede il nostro impegno affinché la terra sia una dimora degna di tutta la famiglia umana".

Madrina della serata sarà Arianna Ciampoli, che presenterà le esecuzioni musicali live accompagnate dall'Orchestra Partenopea di Santa Chiara e dai coristi della band Rita Ciccarelli & Flowin'Gospel, con la direzione e gli arrangiamenti del maestro Adriano Pennino. Animeranno lo spettacolo musicale e televisivo Antonino, Fabio Concato, Ernesto Dolvi, Gaudiano, Karima, Ciccio Merolla, Ilaria Mongiovì, Alexandru Nagy, I Nomadi, Adriano Pennino & Partenope, Valentina Stella, Pino Strabioli, Syria, Bruno Venturini. La direzione artistica dell'evento musicale è di Francesco Sorrentino ed ha come autore della manifestazione Giuseppe Reale, che ne è stato il promotore sin dalla prima edizione con l'Associazione Oltre il Chiostro odv di Napoli. La produzione è della Melos International di Dante Mariti e dell'Associazione Musica dal Mondo di Napoli. L'iniziativa ha il patrocinio ed il sostegno della Regione Campania, del Comune e di Scabec spa.



