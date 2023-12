Cento euro per evitare multa, denunciato da Polstrada

"Questi sono per voi, facciamo finta che non è successo niente", ha detto infilando due banconote da 50 euro all'interno del libretto di circolazione.

L'uomo, fermato alla guida di un camion sulla Statale 7 da una pattuglia della Polstrada di Avellino, è stato così denunciato per istigazione alla corruzione della Polizia di Stato.

L'automezzo trasportava un carico dal peso di oltre 50 mila chilogrammi rispetto ai 30 mila autorizzati. Riscontrate altre irregolarità che sono state punite con altrettante sanzioni.





