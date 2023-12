Calcio: la Salernitana richiama Sabatini come dg

La Salernitana, ultima in classifa e reduce dall'enesina sconfitta, richiama dopo un anno e mezzo Walter Sabatini come direttore generale. Lo rende noto la stessa società con un comunicato, definendo Sabatini "icona del mondo del calcio, dirigente di comprovata esperienza e uomo chiave nella storica salvezza granata nella stagione '21/'22".

"Il suo entusiasmo, la sua vitalità e voglia di vincere oltre che una competenza a tutto tondo - si legge nella nota - contraddistinguerà il suo operato".

Sabatini raggiungerà Salerno nelle prossime ore per iniziare subito il suo lavoro. Prenderà il posto di Morgan De Sanctis, il direttore sportivo che domani avrà un confronto con il presidente Iervolino per definire il suo futuro: non è da escludere che si possa arrivare alla rescissione del contratto.





