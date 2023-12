A Napoli corsi di teatro, 'per rendere i giovani protagonisti'

"Rendere i giovani protagonisti attraverso il cinema e il teatro. Ascoltarli, renderli partecipi". E' questo lo scopo che si propone di raggiungere Elena Russo, attrice napoletana, che il 13 e 14 gennaio inaugura i corsi di formazione teatrale e arte cinematografica in via Santa Chiara, a Napoli. presso la Domus Area.

Secondo l'attrice, l'arte cinematografica deve essere intesa "come strumento non solo educativo ma formativo. Un adolescente - afferma - forma se stesso attraverso modelli e il teatro è uno strumento culturale, come la letteratura, attraverso il quale i giovani possono costruire, seppur recitando, un mondo migliore".

"Il confronto creativo e le pratiche di improvvisazione - conclude l'attrice - sono parte di un percorso formativo, dove la trama è l'adolescenza e i protagonisti sono i ragazzi".





