I doni del Prefetto di Avellino ai bambini ricoverati

Giocattoli e gadget per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino saranno consegnati domani dal prefetto di Avellino, Paola Spena, che sarà accompagnata dal Questore irpino, Nicolino Pepe. L'incontro sarà l'occasione per rinsaldare il patto di solidarietà delle istituzioni nei confronti delle persone fragili e vulnerabili. Nel corso della mattinata, in corsia arriverà anche un agente a quattro zampe dell'Unità cinofila di Napoli che con il suo accompagnatore darà ai bambini una dimostrazione pratica dell'addestramento che consente al cane-poliziotto di scoprire sostanze stupefacenti.

"Grazie alla sensibilità della Prefettura e della Polizia di Stato- commenta il Dg del "Moscati", Domenico Pizzuti- il Natale sarà un po' più luminoso per i bambini ricoverati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA