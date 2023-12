Cirillo, Schmidt farà cose importanti per Capodimonte

"Eike Dieter Schmidt è uno storico dell'arte tedesco con cittadinanza italiana. Dal novembre 2015 ricopre la carica di direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, rinnovata nel 2019 con secondo mandato, scaduto nel 2023. E proprio mentre parlavamo e ci confrontavamo su quanto di bello e di importante si può fare per il territorio della Città Metropolitana di Napoli, ha ricevuto una telefonata che lo ha commosso e riempito di gioia , è diventato il nuovo direttore del museo di Capodimonte".

Così il consigliere delegato alla promozione del territorio della Città metropolitana di Napoli Vincenzo Cirillo accoglie la notizia della nomina dello storico dell'arte.

"Sono convinto che farà cose grandissime per Capodimonte, sarà grande così come lo è stato a Firenze, ancora una volta San Gennaro ha fatto un miracolo ci ha donato il meglio per l'arte e la cultura". Aggiunge Cirillo "da sempre in prima linea per la promozione del territorio di tutti i luoghi insoliti le bellezze nascoste della Città Metropolitana", come scritto in una nota: "Si tratta di luoghi da scoprire e riscoprire, mete da valorizzare e che possono far 'defluire' tutto il turismo di massa che arriva a Napoli. In primis Capodimonte che può essere sicuramente una vetrina così come già avevo anticipato al direttore, proprio ieri, per tanti capolavori e tanti artisti del territorio metropolitano. La migliore possibile",chiosa Cirillo.



