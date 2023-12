A Santa Maria Anime del Purgatorio 'Dalla terra al cielo'

"Dalla terra al cielo" è il progetto che animerà il Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio, da giovedì 21 dicembre alle ore 18, a partire dall'installazione dell'opera di Concetta Modica "Il viaggio di un sepalo di pomodoro per diventare stella - ritratto di una notte, la notte di Santa Patrizia". L'opera è un drappo in neoprene, corde, filo oro, fusioni in bronzo, pietre, ed ha in sé l'idea di viaggio come esperienza di conoscenza, ma anche di migrazione. Un sepalo, il caratteristico calice verde a forma di stella che sostiene il frutto del pomodoro, sogna di diventare stella e attraverso una fuga ci riesce, unendosi a tutti gli astri nel cielo. È questa la metafora della possibilità di uscire dal proprio orto e dal proprio destino. Durante il viaggio a Napoli nella residenza itinerante Grand Tour en Italie | Napoli velata svelata, in collaborazione con Ex Voto e Superotium, visitando il Complesso del Purgatorio ad Arco, l'artista ha colto l'idea di un nuovo cielo, avendo percepito una forte connessione tra le anime pezzentelle, il cui antico culto è custodito tra le mura del gioiello seicentesco, con i sepali di pomodoro che vogliono diventare stelle.

"L'ipogeo del Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ospita il culto rivolto a resti umani anonimi.

Sono anime in viaggio dal purgatorio verso il paradiso - dice Concetta Modica -. Il nostro sepalo di pomodoro è in viaggio anche lui, va verso l'alto perché vuole diventare stella".

Curatrice della mostra è Susanna Ravelli. "Nell'installazione di Concetta Modica ci sono la terra e il cielo, c'è un semplice e corruttibile sepalo di pomodoro che diventa stella: ci sono quindi tutti gli elementi che fanno parte dell'universo delle anime pezzentelle, che sperano nella loro umanità di ascendere dalla terra al cielo grazie alle preghiere, alle intermediazione, alle cure dei vivi" spiega Francesca Amirante, curatrice del Complesso museale.



