A Salvatore Palomba la medaglia della Città di Napoli

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha consegnato una targa e la medaglia della città all'artista e poeta Salvatore Palomba, autore di alcune delle più celebri canzoni napoletane. "E' un riconoscimento meritato, credo sia un atto dovuto da parte della città - ha affermato il sindaco - per uno dei grandi artisti e poeti della canzone napoletana che è patrimonio straordinario non solo della città ma del Paese. Oggi è dunque l'occasione per dare un giusto riconoscimento a chi ha contribuito a questa straordinaria stagione che si sta rinnovando anche con le nuove generazioni".

Un riconoscimento che arriva a pochi giorni di distanza dal compleanno di Palomba che lo scorso 14 dicembre ha compiuto 90 anni. Palomba, nel corso della sua carriera, ha scritto circa 200 canzoni, 4 raccolte di poesie, saggi sulla lingua e sulla canzone napoletana. Particolarmente fecondo il sodalizio con Sergio Bruni da cui sono nati brani che si iscrivono di diritto tra i classici della canzone napoletana come Carmela e Amaro è o bene, portati al successo da Bruni e interpretati, tra gli altri, anche da Mina. La consegna della targa è stata preceduta da una lectio del giornalista Federico Vacalebre.



