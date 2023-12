A marzo al via "grande fratello" napoletano con 12 tiktoker

Si chiama "La casa dei figli di mouse" e sarà una sfida a colpi di follower quella che partirà a marzo sul web napoletano. E fra i dodici tiktoker napoletani concorrenti, che tutti insieme totalizzano circa otto milioni di follower, figurano anche volti noti dei sociali, alcuni anche piuttosto contestati: Rita De Crescenzo, Laura la Divina, Loredana Fiorentino, Mucella e Francesca Squillace. Il "grande fratello" in salsa partenopea (prodotto dalla Max Adv di Massimiliano Triassi) sarà live online per cento ore, cinque al giorno per tre settimane. I concorrenti partenopei dovranno trascorrere cinque ore al giorno per tre settimane all'interno di una casa completamente isolata dal mondo esterno. E tra i personaggi a cui è delegato il compito di vivacizzare lo spettacolo ci sono anche il confessore, lo psicologo, la sessuologa e tante altre particolari figure che arricchiranno il programma. Ad Enzo Bambolina il compito, all'interno della casa, di condurre il programma e introdurre le varie tematiche della giornata.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA