A Cicciano imprenditori e cittadini donano 7 defibrillatori

Imprenditori, associazioni e cittadini di Cicciano (Napoli), hanno sponsorizzato l'acquisto di sette defibrillatori e tre teche contenitive per l'importante dispositivo salvavita da installare in paese, aderendo ad un progetto dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Caccavale. Il primo defibrillatore è stato installato in piazza Mazzini nel corso della manifestazione "Cuore di Note", alla quale hanno partecipato anche l'ex sindaco di San Vitaliano e componente dell'associazione medici cattolici italiani, Antonio Falcone, che ha spiegato l'utilità e il corretto utilizzo del defibrillatore, il violinista Vanni Albi e l'artista Myky Petillo. Il progetto è stato ideato e voluto dal consigliere delegato alla Salute Angela Ferone, che nei mesi scorsi aveva lanciato un appello agli imprenditori, alle associazioni e ai cittadini affinché diventassero sponsor nell'acquisto dei dispositivi salvavita. Appello raccolto e al Comune sono stati donati 7 defibrillatori e tre teche, ai quali si aggiungerà un ulteriore dispositivo la cui consegna è prevista per il 2024. I defibrillatori saranno installati in punti nevralgici del paese, e collocati in aree videosorvegliate per proteggerli da atti di vandalismo. Nei prossimi mesi, spiegano dal Comune, saranno organizzati dei corsi di formazione per l'utilizzo dei Dae (defibrillatore Semiautomatico Esterno) e verranno individuati dei cittadini formati all'utilizzo e nominati "Angeli Custodi", che garantiranno la reperibilità in caso di necessità. "Cicciano cardioprotetto - ha spiegato il consigliere Ferone - è un progetto a cui tengo particolarmente, è un sogno pronunciato ad alta voce e che oggi si è trasformato in realtà grazie alla generosità di un gruppo di imprenditori, di alcune associazioni e dei cittadini, che hanno risposto al mio appello e donato defibrillatori e teche. Un progetto che non ha inciso sulle casse comunali e che ha permesso di comprendere ulteriormente che creare rete tra l'ente, le associazioni, i commercianti, gli imprenditori e gli stessi cittadini permette di realizzare grandi cose".



