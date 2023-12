Uomo trovato morto in un b&b, indagini dei carabinieri

Un uomo è stato trovato morto in un b&b nel quartiere Stella, a Napoli: sulle cause del decesso sono in corso indagini.

I carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti verso le 13 in via Sant'Agostino degli scalzi: qui, all'interno della camera di un bed & breakfast è stato trovato il corpo senza vita di un sessantunenne. Non si conoscono al momento altri particolari. I carabinieri sottolineano solo che le le pareti della camera erano annerite.

Le indagini sono in corso.



