Meloni, Caivano dimostra che non ci facciamo intimidire

"Vogliamo dare un segnale chiaro: in Italia non ci devono essere più zone franche nelle quali lo stato indietreggia, sparisce. A Caivano vogliamo dimostrare che le cose possono cambiare e che non è l'unica opzione arrendersi e piegarsi alla camorra perché nessuno ti aiuterà. A Caivano abbiamo riportato lo Stato, le istituzioni, per dire ai criminali di ogni sorta 'con noi al governo non vi conviene sfidare lo Stato', perché risponderemo colpo su colpo, non ci facciamo intimidire". Così la premier e leader Fdi Giorgia Meloni dal palco di Atreju.



