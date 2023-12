Meloni, 'arresto i bimbi'?Ditelo a ragazzo ucciso a Napoli

"L'apice della stampa militante è stato raggiunto dopo la stretta sui minorenni reclutati come manovalanza dalla camorra e un giornale ha titolato. 'Meloni arresta i bimbi'. Allora, mi auguro che il direttore di quel giornale un giorno incontri la famiglia di Giovanbattista Cutolo un bravo ragazzo ucciso a Napoli per aver chiesto a uno di quei bimbi di spostare i motorini". Così la premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, per la chiusura di Atreju.





