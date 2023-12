Lo Stato Sociale al Bolivar per Osservatorio Giovani

Sarà Lo Stato Sociale al Teatro Bolivar di Napoli, il 22 dicembre (ore 19.30) a celebrare il ventesimo anniversario dell'Osservatorio Giovani dell'Università di Napoli Federico II in conclusione del progetto 'Giovani Onlife', alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Il live acustico sarà preceduto da un talk sui temi del progetto, condotto da Lodo Guenzi, frontman del gruppo e dalla proiezione di un videoracconto dei quattro incontri avvenuti a dicembre.

Domani e martedi 19 dicembre previste anche altre iniziative del progetto dell'Assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli e dell'Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II che si è sviluppato nell'ambito del Premio 'Città italiana dei Giovani 2023', promosso dal Consiglio Nazionale Giovani (CNG), e vinto dal capoluogo campano.

Al Centro Polifunzionale Giovanile la Casa della socialità del Vomero si svolgeranno confronti tra le associazioni giovanili e rappresentanti istituzionali. Con Chiara Marciani, assessora alle politiche giovanili e del lavoro e Lello Savonardo, coordinatore dell'Osservatorio Giovanni, interverranno il musicista Maurizio Capone e il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli Giuseppe Gaeta. "I giovani sono la principale risorsa della città di Napoli - afferma Lello Savonardo - con la loro creatività e i loro linguaggi sono in grado di intercettare i mutamenti sociali e di contribuire allo sviluppo culturale ed economico del territorio.

Attraverso l'arte, la musica, le startup e le idee innovative di cui sono promotori possono rappresentare un volano per il rilancio della città di Napoli. Renderli protagonisti del dibattito pubblico è necessario, oltre che utile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA