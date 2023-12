Litigano e con un morso gli strappa un pezzo d'orecchio

Violenta lite a Napoli tra due uomini, uno dei quali ha prima colpito l'altro con un pugno e poi gli ha staccato con un morso un pezzo d'orecchio.

E' successo in mattinata, in via Calata Capodichino. Il ferito è stato trasportato al Cto di Napoli, dove poco fa è stato ascoltato dai carabinieri della stazione di Capodimonte.

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, l'uomo - un napoletano di 59 anni - avrebbe avuto una discussione con un'altra persona, durante la quale sarebbe stato colpito con un pugno alla testa. Poi, con un morso, gli è stato strappato parte del padiglione auricolare.

Il 59enne è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia Stella per chiarire la dinamica e identificare il responsabile dell'aggressione.



