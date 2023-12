In fuga su moto abbatte lampione, tanta paura ma nessun ferito

Un rocambolesco incidente - che avrebbe potuto sortire ben altre conseguenze - si è verificato nella serata di ieri, poco dopo le 21, a via Cervantes, a pochi passi dal Municipio di Napoli. Un giovane in sella ad una moto è andato a impattare contro un lampione della pubblica illuminazione abbattendolo.

Il giovane, dopo essere caduto, si è dato precipitosamente alla fuga facendo perdere le tracce mentre il palo in alluminio si è adagiato su un'auto parcheggiata mandando in pezzi i vetri del finestrino lato conducente e danneggiando la carrozzeria.

Tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone presenti sul posto, soprattutto giovani. Tutta la scena è stata ripresa da alcuni ragazzi con i telefonini.

Sul posto sono intervenuti per primi gli uomini del reparto mobile della polizia di stanza davanti alla sede del Comune e successivamente quelli della Municipale che - con l'ausilio dei vigili del fuoco e dei tecnici dell'Enel - hanno rimosso il lampione e messo in sicurezza l'area. Indagini sono in corso per chiarire se l'incidente sia frutto di una manovra maldestra o se il giovane fosse alla guida di un mezzo rubato.

Ai residenti l'episodio ha riportato alla mente il precedente dello scorso maggio quando, sempre a via Cervantes, un altro lampione dell'illuminazione stradale cadde sopraffatto dal vento - che anche ieri soffiava forte - e dal peso dei festoni allestiti per festeggiare lo scudetto del Napoli andando a cadere sugli stand del mercatino rionale e ferendo leggermente una commerciante.



