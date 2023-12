Didattica innovativa nella scuola dell'infanzia di Sassano

Didattica innovativa, inclusiva e laboratoriale mediante l'utilizzo di attrezzature tecnologiche nel rispetto dei canoni di sostenibilità ambientale. Accade alla scuola dell'infanzia di Sassano, in provincia di Salerno in cui sono state installate attrezzature digitali innovative quali kit e strumenti per l'introduzione al coding ovvero la metodologia trasversale della cultura digitale che consente di apprendere e usare in modo critico la tecnologia e la rete.

E così all'interno delle aule della scuola sassarese sono stati installati elementi di robotica educativa, cubi e piani luminosi, schermi digitali interattivi per la creazione di ambienti immersivi. "Grazie ad un contributo - dice all'ANSA Patrizia Giovanna Pagano la dirigente scolastica dell'istituto sassarese - attinto da fondi PON-FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia", è attivo un nuovo approccio didattico innovativo che mette al centro i piccoli scolari e le loro domande con insegnanti che li accompagnano in un moderno percorso scolastico".

Nelle aule dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Falcone" di Sassano, Silla, Caiazzano e Monte San Giacomo sono stati allestiti nuovi spazi didattici con arene configurabili, carrelli mobili, armadiature e librerie colorate, tavoli per la manipolazione, pareti divisorie, strumenti sonoro-musicali, collezioni Lego storytelling, costruzioni tridimensionali e kit per laboratori creativi e per lo sviluppo della motricità.





