A Gerwig e Ramazzotti il 'Premio Capri Wertmüller'

A Greta Gerwig, regista del film dei record 'Barbie' e Micaela Ramazzotti, per il felice esordio con 'Felicità' è stato assegnato il premio 'Capri - Lina Wertmüller,' prima edizione, riconoscimento promosso da Capri, Hollywood the International film festival (27 dicembre - 2 gennaio) in memoria della prima donna candidata all'Oscar come regista e poi vincitrice di una statuetta alla carriera, scomparsa nel dicembre di tre anni fa. Cittadina onoraria di Napoli, è stata presidentessa onoraria e sostenitrice sin dagli esordi, della manifestazione caprese fondata da Pascal Vicedomini, giunta oggi alla 28 esima edizione.

Gerwig è la prima regista americana chiamata a presiedere il Festival di Cannes. 'Barbie, protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, è in testa alle nomination per i Golden Globes, aspettando gli Oscar. Fu proprio la regista e sceneggiatrice statunitense a premiare Lina nel 2019 ai Governors Award dell'Academy a Los Angeles, insieme a Jane Campion, Sofia Loren e Isabella Rossellini.

'Felicità', apprezzato dalla critica e dal pubblico che l'ha premiato nella sezione Orizzonti extra a Venezia 80, è la storia di una famiglia disfunzionale. Con la Ramazzotti nel cast Max Tortora, Anna Galiena, Sergio Rubini.

Il premio Lina Wertmüller sarà assegnato annualmente ad un'artista donna italiana ed ad una protagonista internazionale.

Nel board del festival, che vuole sostenere sempre più la creatività femminile e il protagonismo delle donne nell'industria dello spettacolo, anche la scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo, Edwige Fenech, Lina Sastri e altre personalità del mondo del cinema. L'iniziativa è stata promossa dal presidente dell'Istituto Capri nel Mondo Toni Petruzzi, che ha avuto un forte legame con la Wertmüller (amatissima anche a Hollywood che le ha dedicato una stella sulla Walk of Fame) sin dal suo primo film 'I Basilischi'.

Il festival è promosso con il sostegno del MiC, la Regione Campania con Intesa Sanpaolo e Givova con il patrocinio dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, della città di Capri, del Comune di Anacapri, Croce Rossa e Nuovo Imaie.





