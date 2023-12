Senza patente e con la droga in auto, bloccati dopo inseguimento

Senza patente e con la droga in auto, quattro ragazzi sono stati bloccati dai carabinieri dopo un inseguimento in piena notte lungo le vie del centro di Napoli: il giovane autista è stato denunciato per resistenza mentre tutti sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di stupefacente.

L'allarme è scattato verso le 2 di notte, quando una pattuglia di carabinieri della compagnia Stella si è messa sulle tracce di una Smart con a bordo quattro giovani che, mentre percorrevano corso Umberto, non si sono fermati all'alt .

L'inseguimento è proseguito a forte velocità: piazza Bovio, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, tra le auto della movida.

A via Vespucci la Smart è stata fermata dalle gazzelle del nucleo radiomobile che gli hanno sbarrato la strada.

I quattro sono stati bloccati e perquisiti. L'autista ha 20 anni, è incensurato ma non ha mai conseguito la patente di guida; altri due ragazzi hanno 19 anni mentre il quarto è 17enne. Nell'auto sono stati rinvenuti e sequestrati 11 grammi di marjuana.



