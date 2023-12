Pusher arrestato ad Avellino con mezzo chilo di droga

Lo hanno bloccato in pieno centro di Avellino, in via Colombo, dopo una mirata attvità investigativa, sequestrandogli quattordici stecche di hashish e, custodite in un pacchetto di sigarette, tre bustine di marijuana. Un 21enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile e su dispozione della Procura è stato trasferito agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Grottolella.

Nel corso della perquisizione all'interno della casa, sono stati trovati e sequestrati altri 313 grammi di hashish e 155 di marijuana, insieme a quattro bilancini di precisione e a un coltellino utilizzato per preparare le dosi.



