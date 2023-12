Manfredi, a Napoli un centro diurno per malati Alzheimer

Il prossimo 20 dicembre sarà inaugurato il primo centro diurno per i malati di Alzheimer a Napoli e tra i primi in Italia. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ne parla al convegno organizzato dall'intergruppo parlamentare per le neuroscienze e l'alzheimer in corso a Napoli.

"Oggi il parlare di malattie neurogenerative significa parlare non solo dei problemi dei pazienti ma anche delle famiglie, significa toccare con mano un tema sociale che si allarga sempre di più - ha sottolineato - per questo dobbiamo organizzarci come amministrazione per cercare di dare una risposta. Napoli è una grande città della ricerca, se noi guardiamo i numeri ci accorgiamo che Napoli e l'area metropolitana è la terza area in Italia per numero di operatori nella ricerca medica". Per Manfredi bisogna anche guardare "ad una riorganizzazione del sistema sanitario che tenga sempre più conto dei bisogni del territorio e sia in grado di dare risposte di prossimità".

"Tra pochi giorni il 20 dicembre inaugureremo un centro di assistenza diurna per i malati di Alzheimer - ha aggiunto - saranno previsti percorsi di riabilitazione ma sarà anche un modo per aiutare le famiglie".



