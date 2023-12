In un anno 10 arresti al giorno per i carabinieri di Napoli

Sono state 3.850 le persone arrestate nel corso dell'anno dai Carabinieri di Napoli e provincia; 12.101 quelle denunciate (10 arresti e 33 denunce al giorno). E' uno dei dati che emerge dal bilancio dell'anno che sta per concludersi, durante il quale sono state 407.418 le persone controllate e 227.284 i veicoli passati al setaccio.

Sul versante della lotta alla violenza di genere, con "mobile angel" e "stanze" dedicate, 385 arresti (1 al giorno), di cui 277 per maltrattamenti in famiglia, 108 per atti persecutori, e 1.529 violenti denunciati (4 ogni 24 ore), 846 per maltrattamenti, 683 per atti persecutori.

Quasi 3 tonnellate di droga sotto sequestro (2888 chili di sostanze di ogni genere) e poco meno di 12mila le dosi recuperate (11.466 dosi, 3.557 le piante di cannabis estirpate dal terreno).

Riguardo alla criminalità organizzata: 270 operazioni anticamorra (per un totale di 908 persone finite in manette), 73 interdittive antimafia e 16 latitanti arrestati, di cui diversi rintracciati all'estero dopo complesse investigazioni.

Intensa la presenza sul territorio, tra prevenzione repressione. Significativo il caso di Caivano: dall'inaugurazione della nuova Compagnia Carabinieri, operativa da circa un anno e mezzo, 414 arresti e 397 denunciati (271 gli arresti dell'ultimo anno, 276 le denunce in stato di libertà).

Sono state 147 le armi da fuoco sequestrate, 163 quelle da taglio. Nel conto vanno aggiunte 67 armi improprie, come il nunchaku utilizzato da un uomo per tentare di strozzare la compagna.



