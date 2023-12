'Il Natale che vorrei', al via a Napoli la seconda edizione

Prenderà il via lunedì 18 dicembre (ore 20.30), nella Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli, la seconda edizione de 'Il Natale che vorrei', rassegna realizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro con il contributo del Comune nell'ambito della manifestazione Altri Natali. " 'Il Natale che vorrei' - evidenziano gli organizzatori - si propone con un'edizione sempre fedele alla filosofia progettuale, ma declinata sul tema dell'Altrove". Il centro antico è un crocevia nel quale la tradizione e le radici storiche continuano ad intersecarsi e a fondersi con la molteplicità di culture diverse.

'Il Natale che vorrei' vuole, dunque, "regalare alla cittadinanza e ai turisti i tesori di arte e tradizioni consolidatisi nell'incontro con i molteplici Altrove che hanno disegnato la storia di Napoli", programmando 4 spettacoli nella Basilica di San Giovanni Maggiore, nella Chiesa di San Giorgio Maggiore e nel Pozzo e il Pendolo Teatro. "Napoli porta incisa nelle pietre, nei monumenti, nelle parole della sua lingua musicale, nella ritualità e nella religione - dice Annamaria Russo, direttrice de Il Pozzo e il Pendolo Teatro - la sintesi meravigliosa di culture e tradizioni provenienti da Altrove".

L'appuntamento inaugurale di lunedì è con lo spettacolo Soledad, di Maurizio de Giovanni, che vedrà in scena, oltre all'autore, Marco Zurzolo, Marianita Carfora e Rocco Zaccagnino, per la regia di Annamaria Russo. La piccola fiammiferaia di Hans Christian Andersen, con Paolo Cresta (voce narrante) e il corpo di Ballo Skaramakay diretto da Erminia Sticchi, regia di Annamaria Russo, in scena mercoledì 20 dicembre (18.30) a Il Pozzo e il Pendolo Teatro. C'è un Altrove nella coscienza di ciascuno, al quale Charles Dickens da' il volto dei fantasmi in Racconto di Natale con Gino Rivieccio, Rosaria De Cicco e Alfredo Mundo, per la regia di Annamaria Russo, in scena giovedì 28 alle 21 nella Chiesa di San Giorgio Maggiore. A chiudere la programmazione, venerdì 29 dicembre (ore 21) nella Chiesa di San Giorgio Maggiore, sarà Da Napoli alla Luna, concerto di Natale per soli mandolini con gli allievi del conservatorio di San Pietro a Maiella, per la direzione del maestro Fabio Menditto.





