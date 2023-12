Fico, l'Autonomia spacca il Paese e fa male il Sud

Un evento in cui "ribadire il no forte e deciso all'autonomia differenziata" quello che si è tenuto stamattina al teatro Troisi di Napoli su iniziativa del M5s, presenti diversi deputati e senatori campani del movimento grillino.

"Un provvedimento - ha sottolineato Roberto Fico - che spacca il Paese e che fa male al Sud e il Sud non si tocca perché l'autonomia fa male a tutte le regioni soprattutto a quelle meridionali".

Fico ha dedicato un passaggio anche al tema del terzo mandato. "Sappiamo benissimo che il M5s è contro il terzo mandato - dice Fico - siamo qui per dire che la Campania ha bisogno di un'alleanza molto importante anche sulla base del lavoro che è stato fatto al Comune di Napoli".



