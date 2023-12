Da Indiana Jones 5 a Maestro per il Sorrentofff

L'ultimo film della saga Indiana Jones aprirà ufficialmente il calendario delle proiezioni gratuite al cinema Armida del Sorrento Film & Food Festival - venerdì 29 dicembre ore 11:00. L'opera che ha come protagonista il leggendario attore Harrison Ford è il primo dei tantissimi regali della manifestazione ai giovani della penisola sorrentina ed ai turisti nell'ambito dell'evento presieduto dall'attore americano Daniel McVicar e realizzato grazie all'intervento della città di Sorrento. Il programma della manifestazione che include anche film in corsa per gli Oscars come "Maestro" di Bradley Cooper (Netflix) e' disponibile sul sito www.sorrentofff.com andrà avanti sino al 6 gennaio con tante proiezioni speciali di Film campioni di incasso ed anteprime in corsa per tutti i premi.

Momenti include la serata inaugurale lunedì 1 gennaio ore 20:00 con il sindaco di Sorrento Massimo Coppola che proprio al cinema Armida premerà il regista premio Oscar Bobby Moresco, l'attrice e Cantante Lina Sastri, l'attore Andrea Scarduzio, la poliedrica artista Valeria Altobelli insieme al primo "chef-star" dell'anno Fabrizio Mellino del ristorante Quattro Passi di Massa Lubrense (Na) che gode di ben 3 Stelle della guida enogastronomica Michelin.

Tra gli ospiti dela passata edizioni Terry Gilliam, la cantante Noa e il maestro Gil Dor, Remo Girone, Enrico Vanzina e gli "chef" Don Alfonso Iaccarino, Peppe Aversa, Gennarino Esposito e Pasquale Palamaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA