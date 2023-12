'Teatro cerca Casa',concerto Natale con musiche barocche del Sud

Chitarra battente, colascione, tamburello: sono gli strumenti di Alessia Luongo, musicista, cantante e ricercatrice, che a Napoli lunedì 18 dicembre, alle 18, nel salotto di casa Santanelli, terrà il concerto di Natale con musiche barocche del Sud, nell'ambito de 'Il Teatro cerca Casa', la rassegna di spettacoli itineranti negli appartamenti privati.

Nel repertorio composizioni originali su temi popolari: "Le roit a fait battre le tambour" (musica del XVII secolo francese), "Tu ch'hai le penne, Amore" (G. Caccini, 1551-1618), "San Giusè non t'addurmì, "Espanoleta" (G. Sanz, 1640-1710), "Pan de miglio" (musica del XVII secolo), "Nuvena""Canzone degli zanni" (musica del XVII secolo), "Quanno nascette ninno" (Alfonso Maria de' Liguori, 1696-1787). Luongo, dopo essersi diplomata e specializzata in teatro antropologico, ha riscoperto la maniera antica dei commedianti dell'arte di suonare e cantare in scena. La sua ricerca si avvale del contributo del maestro Roberto De Simone, con il quale ha effettuato studi che riguardano le musiche della commedia dell'arte partendo dai balli di Sfessania fino al Novecento.

"La sua musica - si sottolinea - ha conquistato il favore del pubblico e della critica in Italia e all'estero.

Polistrumentista, si accompagna al canto con strumenti della musica antica come il liuto rinascimentale, la tiorba, la chitarra barocca e quella battente e il colascione".



