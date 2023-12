Si rivota in una sezione del Comune di Cicciano

Il prefetto di Napoli ha convocato per domenica 4 febbraio 2024 i comizi elettorali per la rinnovazione delle operazioni elettorali nella sezione n.12 del comune di Cicciano. Il decreto del prefetto è stato emesso oggi in esecuzione della sentenza del Tar Campania che ha annullato il voto in quella sezione, in seguito ad un ricorso in cui si segnalava l'anomalia di una scheda in più.

Le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Cicciano, interessate dalla sentenza del Tar, si erano svolte il 14 e il 15 maggio scorsi.



