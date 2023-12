Rai: Linea Verde Life a Napoli, da Scampia al San Carlo

Linea Verde Life, in onda domani alle 12,25 su RaiUno condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, questa settimana fa tappa a Napoli.

La puntata metterà in luce l'importanza dello sviluppo territoriale e di come la riqualificazione urbana abbia contribuito anche all'innovazione culturale. Quello che è accaduto nel progetto di rifacimento della stazione metro di Piscinola-Scampia, dove, attraverso l'architettura, l'arte, la fotografia, le luci, il quartiere ha riscoperto un senso di appartenenza alla comunità e di riscatto sociale. Questo viaggio condurrà nel Rione Sanità, che con i suoi mille colori, i palazzi storici, è un esempio di coraggio e di desiderio di rinascita attraverso un processo di valorizzazione del patrimonio non solo artistico ma anche umano. Si racconteranno poi le bellezze dell'arte presepiale guidati da un artigiano che farà conoscere il "Presepe Favoloso", innovazione di un prodotto della tradizione Ci sarà anche una tappa alle "Officine creative del Teatro di San Carlo" che aprirà le porte dei suoi laboratori di sartoria e scenografia, nei quali è centrale il recupero dei materiali per rispondere ai principi dell'economia circolare. I laboratori verranno raccontati da Anna Nasone, Capo Scenografo Realizzatore, e da Giusi Giustino, Direttrice della Sartoria del Teatro di San Carlo. Chiude il servizio l'intervista al Direttore Generale Emmanuela Spedaliere.

Appuntamento poi con TELETHON, al TIGEM (Istituto Telethon di Genetica e Medicina) a Pozzuoli. Qui i ricercatori spiegheranno i progressi nel campo della ricerca. Attualità sarà la parola d'ordine nell'intervista con il Direttore Osservatorio Vesuviano dell'INGV sulla situazione nei Campi Flegrei.

Non mancherà il giro del gusto con i suoi prodotti tipici della tradizione con un occhio attento anche all'innovazione e la ricetta di Elisa Isoardi, un piatto tipico della tradizione: la pasta alla genovese, antica ricetta della cucina povera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA