Prefetto Napoli, sicurezza e lotta al degrado le priorità

Sicurezza, lotta al degrado e sociale sono le tre priorità indicate dal nuovo prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel giorno del suo insediamento.

"Il primo obiettivo - ha detto di Bari, che succede al prefetto Claudio Palomba, in conferenza stampa - è la sicurezza. Una sfida quotidiana, un obiettivo che dobbiamo darci tutti e rispetto al quale il prefetto deve garantire un efficace coordinamento. Le regole ci sono e vanno rispettate. Poi la lotta al degrado (e in questo senso il Prefetto ha annunciato di avere già sul suo tavolo il dossier Galleria Umberto confermando l'ipotesi di una chiusura serale. "Penso di sì" ha risposto a chi gli ha chiesto se si va verso l'installazione dei cancelli).

Infine il sociale: "Non dobbiamo lasciare indietro nessuno in una città che ha nell'umanità della sua gente uno dei suoi punti di forza".

Il prefetto - che stamattina ha già incontrato il sindaco di Napoli Manfredi e i vertici delle forze dell'ordine - nel pomeriggio vedrà l'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia e lunedì il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Convocato per lunedì prossimo un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica cittadina che darà le prime risposte in ordine alle emergenze della città.

"Grazie al ministero dell'Interno e al Governo - ha detto - per questa grande opportunità in una città straordinaria e che è sotto gli occhi del mondo per la sua bellezza".

Prefetto Napoli, su rispetto regole nessun lassismo

Il contrasto della microcriminalità è uno dei problemi con cui dovrà fare i conti il neo prefetto di Napoli Michele di Bari, insediatosi oggi: "Il fenomeno della criminalità minorile - ha osservato incontrando i cronisti - si contrasta attraverso due assi principali: innanzi tutto il rispetto delle regole che vanno osservate e su cui non possiamo permetterci di essere lassisti per il bene dei giovani. Però ai giovani va fornito il sostegno necessario per avere un futuro. E Napoli ha queste caratteristiche e può farcela perché la storia di Napoli è una storia di resilienza. E poi c'è il ruolo delle agenzie educative, le scuole e le università". "I giovani - ha ribadito il prefetto - vanno compresi, ma bisogna fissare regole che vanno rispettate. Quella della sicurezza amo ripetere che è una sfida di tutti i giorni che richiede continuità e impegno da parte di tutti nell'ambito di un'unica cornice".

Prefetto, Napoli non deve farsi rubare la speranza

"Dobbiamo fare in modo che tutte le istituzioni vadano nella stessa direzione di marcia e percorrano la stessa strada. Dobbiamo guardare al futuro di questa città con speranza, non dobbiamo farci rubare la speranza, ma rimanendo sempre all'interno di regole ben precise e sapendo che la crescita e il progresso si sviluppano sempre all'interno del rispetto delle norme. C'è bisogno tuttavia di una stretta". Questo l'auspicio espresso dal neo prefetto di Napoli Michele di Bari nel giorno del suo insediamento nel capoluogo partenopeo. Il passaggio di consegne con il suo predecessore c'è stato: "Con il collega Palomba - rivela - ci siamo sentiti, credo che il lavoro fatto dal prefetto Palomba debba continuare. Ovviamente in futuro può darsi che debbano esserci degli accorgimenti perché è il tempo che incide sulle strategie o su determinate problematiche. Con lui abbiamo parlato della Galleria (Umberto, ndr) un luogo simbolo. Tra i tanti temi è stato affrontato anche questo e credo che quel percorso avviato possa concludersi felicemente". di Bari ha sentito anche il procuratore capo di Napoli Gratteri: "Sì - rivela - col procuratore Gratteri ci siamo sentiti, ne conosco la determinazione, so che farà molto bene e gli faccio gli auguri di un buon cammino". La collaborazione tra istituzioni è stata più volte accennata dal prefetto: "Con i rappresentanti delle istituzioni che ho incontrato oggi abbiamo già affrontato alcuni temi nei contenuti. Il colloquio con il sindaco - ha aggiunto - è andato molto bene".



