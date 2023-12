Ok a protocollo sicurezza alla Stellantis di Pratola Serra

Un protocollo sulla sicurezza destinato a diventare modello per migliorare la condizioni dei lavoratori sui luoghi di lavoro: è quello presentato dalla Stellantis nello stabilimento di Pratola Serra, in provincia di Avellino. Conferma le strategie della multinazionale per la ripresa a pieno regime del sito produttivo alle porte del capoluogo irpino.

A partire dal prossimo anno dovrebbe essere messa alle spalle definitivamente la crisi cominciata nel 2008 che ha comportato l'adozione dei contratti di solidarietà per i 1600 lavoratori, la cui durata scadrà nel dicembre del 2024.

Nel primo semestre di questo stesso anno, dovrebbe esserci la salita produttiva: la previsione è quella di produrre 400 mila motori, 100 mila in più rispetto al 2023, con una crescita esponenziale che continuerà nel biennio successivo quando si raggiungerà la cifra record di 630 mila motori prodotti.

Stellantis ha scelto lo stabilimento di Pratola Serra come riferimento mondiale per la produzione di motori di ultima generazione Euro 7 EVO destinati a tutti i veicoli commerciali della multinazionale ma anche ad alcuni modelli del settore auto.



