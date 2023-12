Nel Castello dei Conti mostra pittorica 'La legge della natura'

"La legge della natura" è la mostra pittorica di Giacomo Pietoso, artista non vedente, visitabile dal 20 al 29 dicembre nel Castello dei Conti di Acerra (Napoli).

Nella mostra Pietoso tenta di trovare un canale di dialogo esprimendo in arte il senso della natura come significato universale. "La natura delle cose non cambia e per quanti eventi si succederanno applicando ognuno la sua legge, essa non muta. È la natura del mondo ad essere, non ciò che l'uomo tenta ostinatamente di cambiare" si afferma in una nota.

"Dopo alcune esposizioni in Italia e all'estero - afferma Giacomo Pietoso - ho deciso di ritornare a esporre una mostra personale nella mia città. L'arte è per me il modo naturale capace di trovare un canale comunicativo con la società e così essere. Credo che questo sia il cuore del messaggio che vorrei comunicare e rendere partecipe tutti. Poesia, pittura, arte, questa è la mia legge naturale che vivo". Crediamo - dicono Monica Picardi e Anna Esposito curatrici della mostra - che la bellezza dell'arte sia capace di rendere il colore delle anime più vivo.

Semplicemente fermandosi a guardare un'opera d'arte il visitatore porta via con sé un sentimento, un'emozione, la bellezza. L'arte come mezzo veicolare del sentimento più profondo che è dentro ognuno di noi. L'espressione artistica è la rivoluzione moderna da trasmettere a tutte le generazioni ritrovando un dialogo concreto e costruttivo tra di loro".

"Ognuno porta dentro di sé una dote, naturale e irripetibile - si afferma ancora da parte dei promotori - Ognuno porta dentro di sé una voce, originaria e unica. Ognuno è un essere speciale che fa parte di un disegno molto più grande di se stesso; ascoltare quella voce che abita nella propria anima, è il senso della vita". Sarà possibile visitare la mostra dal 20 al 29 dicembre dicembre dalle 10 alle 19.30. Inaugurazione fissata per il 20 dicembre nel Castello dei Conti di Acerra col sindaco Tito D'Errico, Giuseppe Fornaro, presidente UCI, Giovanni La Montagna, preside del Liceo Liguori. Moderatore Massimiliano Sacchetto.



