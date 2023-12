Mostre:a Napoli 'MADI'...nato un tempo per rimanere nel tempo'

Si intitola "MADI'...nato un tempo per rimanere nel tempo" la mostra internazionale che sarà inaugurata a Napoli domani, 16 dicembre, alle 17.30, negli spazi Loft del Pan, promossa dall'Associazione Arte Madi Movimento Internazionale-Italia, con il patrocinio del Comune, in occasione del 77/o anniversario della fondazione Movimento Madi Internazionale, nato nel 1946 in Argentina, ad opera del maestro Carmelo Arden Quin, deceduto in Francia nel 2010, dove si trasferì nel 1948.

Il Movimento ha proposto, nell'arco di sei decenni, la propria identità artistica "inserendosi con successo e a pieno titolo - sottolineano i promotori della rassegna artistica - nel variegato panorama delle arti figurative contemporanee più in voga a livello internazionale".

Ottanta circa gli artisti Madì nel mondo, presenti in 14 Paesi, tra i questi spiccano 14 maestri italiani, provenienti dalle diverse regioni. Madì, si aggiunge, "è il primo movimento d'arte che vanta musei propri come quelli di Madi Museum - Dallas, Maubeuge - Francia, Mobil Museum Ungheria, Madì Museum, Sobral Fortaleza - Brasil e Macla Museum-Argentina.

Il gruppo di tutti gli artisti Madì in Italia sin dagli anni della costituzione, facevano capo alla sede di Artestruktura di Milano. Poi nel 2003, la svolta: nasce l'Associazione Arte Madì Movimento Internazionale - Italia, con la nomina del pesidente cav. Ciro Pirone. Tutto fu trasferito nella nuova sede legale a Portici (Napoli), "con segno di un rinnovato interesse nell'area mediterranea, e in particolare di quella napoletana, che rappresenta il crocevia della cultura tra Occidente e Oriente, e della vivacità e creatività progettuale che ha fatto di Napoli il punto di riferimento del Movimento in Europa".

L'esposizione artistica ed il catalogo sono stati curati da Ciro Pirone (testo critico Carmelo Arden Quin). La mostra rimarrà aperta fino al 7 gennaio dalle ore 9 alle 19:30 tutti i giorni.



