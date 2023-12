Mare fuori, al via con successo il musical di Siani

(di Francesca De Lucia) Il successo era più che mai annunciato e il Musical Mare Fuori, trasposizione della amatissima serie Rai-Picomedia che ha sbancato anche Netflix, diretto da Alessandro Siani, non poteva deludere il pubblico del debutto al teatro Augusteo trascinato dalle note finali del brano corale ormai cult. Ovazioni per tutti i protagonisti da Andrea Sannino nel ruolo dell'educatore ad Antonio Orefice (Totò) e la 'star' Maria Esposito (Rosa Ricci) già nella serie, ma anche applausi meritatissimi per tutti i giovani e dotati attori-cantanti-ballerini. E naturalmente per Siani che ha salutato la platea sold out nel finale mentre Orefice, ringraziando l'artefice dell'impresa, ribadiva il concetto: "Alessandro in questo musical ha messo più speranza, la ha sottolineata".

Nello spettacolo prodotto da BestLive, i fans delle avventure di Carmine e il Chiattillo e dei loro compagni di sventura troveranno molti highlights della serie, compresi alcuni omicidi, trasformati in numeri da musical sullo sfondo di scenografie riccamente digitali di grande suggestione che riportano ai set. E naturalmente tanta musica, inedita ma anche amatissima come quella dei brani O mar for o Origami all'alba, entrambi successi scritti da Matteo Paolillo. Si ascolterà anche una canzone di Siani, E tu Dimane cantata da Antonio Rocco sound ispirati ai maestri Pino Daniele e Carosone.

Ventidue gli artisti sul palco: Andrea Sannino, Antonio Orefice, Maria Esposito, MattiaZenzola, Giuseppe Pirozzi, Enrico Tijani, Antonio D'Aquino,Giulia Luzi, Carmen Pommella, Emanuele Palumbo, LeandroAmato, Antonio Rocco, Christian Roberto, Giulia Molino,Bianca Moccia, Angelo Caianiello, Pasquale Brunetti, YuriPascale Langer, Sveva Petruzzellis, Anna Capasso, Fabio Alterio, Benedetta Vari, tra loro anche molti debuttanti assoluti.

La sceneggiatura è scritta da Alessandro Siani con Cristiana Farina e Maurizio Careddu. La direzione musicale è di Adriano Pennino, le coreografie sono di Marcello e Mommo Sacchetta.

Già esaurite tutte le date napoletane da giorni, ieri sono state annunciate altre repliche il 3, 4 e 6 gennaio.



