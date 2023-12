'Luce e sangue' di Samorì al Museo Tesoro San Gennaro

Apre domani al Museo del Tesoro di San Gennaro la mostra 'Luce e sangue' di Nicola Samorì a cura di Demetrio Paparoni visitabile fino al 15 gennaio presso la Sacrestia della Real Cappella. Due le opere realizzate 'site specific' che si ispirano alla cultura barocca e ai capolavori su rame custoditi nello stesso luogo. I lavori sono realizzati su grandi lastre di rame e propongono una rilettura contemporanea del classico nella quale il sangue è la chiave.

Sono intitolate infatti 'Il sangue dei santi' e si ispirano ai dipinti 'Santa Maria Egiziaca' di Jusepe de Ribera (1641) e 'San Paolo eremita' di Luca Giordano (1644) conservati rispettivamente al museo del Prado a Madrid e al Virginia Museum of Fine Arts. La mostra è declinata in contemporanea a Napoli e a Siracusa nella Chiesa di Santa Lucia a Badia: una doppia esposizione nei due siti simbolo della devozione per San Gennaro e Santa Lucia. E proprio domani è atteso il terzo 'prodigio' dell'anno legato alla liquefazione del sangue del santo.

"Metaforicamente in questi dipinti entrambe le figure sono state decollate come lo fu San Gennaro e il loro sangue-rame precipita a terra. Private della testa che lascia di se l'orma sul rame e uno strascico di luminosissima pelle-sangue" spiega Samorì. Con l'abate Vincenzo De Gregorio intervenuto alla presentazione anche il direttore degli Uffizi Eike Schmidt che, in scadenza di mandato, ha presentato la sua candidatura per il Museo di Capodimonte. "C'è una commissione al lavoro e mi rimetto alle decisioni del ministro. Napoli è una città fantastica, unica al mondo" il solo commento. A presentare l'iniziativa sono stati Vincenzo de Gregorio Riccardo Imperiali di Francavilla, Deputato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro e Francesca Ummarino, Direttrice del Museo. Obiettivo della Deputazione, che da sempre ha il compito di custodire le reliquie e il Tesoro del Santo continuando a rinnovarne il culto, è anche aprire il sito,, tra i più amati da cittadini e turisti, a diverse forme d'arte.



