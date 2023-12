Dogane e GdF donano 5mila litri gasolio a vigili fuoco Benevento

Più di cinquemila litri di carburante sono stati donati dalla Guardia di Finanza di Avellino al Distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento. Il carburante era stato sequestrato ad un distributore della provincia di Avellino in quanto risultato non in linea con le normative del gasolio per autotrazione. Su proposta del Comando provinciale delle Fiamme Gialle, l'Autorità giudiziaria ha concesso il nulla osta: il combustibile verrà utilizzato dai mezzi in dotazione ai Vigili del Fuoco di Benevento.



