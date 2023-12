Comicon Napoli 2024 con poster Mike Del Mundo e Magister Igort

Dopo aver segnato un nuovo record di presenze nel 2023 con oltre 170.000 visitatori, Comicon torna alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 25 al 28 aprile. Una XXIV edizione (i biglietti e gli abbonamenti sono in vendita da oggi su ticket.comicon.it) che si presenta con una forte connotazione internazionale: il poster ufficiale è stato realizzato da uno dei più noti e apprezzati disegnatori nordamericani, Mike Del Mundo (X-Men, Avengers, Spawn, 3 Worlds / 3 Moons) e a ricoprire il ruolo di Magister ci sarà Igort, fumettista italiano tra i più influenti nel panorama europeo.

Arriverà dal Giappone per la prima volta in Italia Hitoshi Sakimoto, compositore noto come "l'Ennio Morricone dei videogiochi", che Comicon celebrerà con un concerto-evento. Per la prima volta saranno a Napoli anche il fumettista e disegnatore di Spider-Man, Uncanny X-Men, Daredevil: The Man Without Fear e leggenda vivente del fumetto americano John Romita Jr. e il disegnatore, copertinista di The Preacher Glenn Fabry.

Non mancheranno le mostre. Le prime legate al poster ufficiale che, spiega l'autore Mike Del Mundo, "nasce dal mio amore per la fantascienza, il fantasy e i fumetti, intrecciato con una miscela di elementi del passato e del presente tipici dell'Italia e di Napoli. In questo universo parallelo, Napoli è un luogo celestiale, dove il Vesuvio è un'isola galleggiante e il suo magma è un catalizzatore della creatività. Ho voluto illustrare un argonauta che estrae il magma dal vulcano, e che lo trasporta verso tutti noi come una sostanza speciale".

"Comicon Napoli 2024 - spiega il direttore artistico Matteo Stefanelli - sarà un'edizione destinata a mescolare nuove carte.

Tanto nei linguaggi quanto nelle geografie culturali della creatività. Iniziamo con una manciata di protagonisti della cultura pop mondiale, in un incrocio originale tra immaginari e stili di Italia, Giappone, Stati Uniti, mentre ci prepariamo ad annunciare altri progetti in collaborazione con la Corea del Sud e la Cina. Presentiamo al pubblico come le nuove tendenze tecnologiche o artistiche dialoghino con la tradizione: i videogame con la musica classica o la techno, il fumetto digitale con la pittura o la street art".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA