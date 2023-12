Claudio Icardi vince il Premio "Alfredo Pigna"

E' intitolato ad Alfredo Pigna, uno dei giornalisti sportivi più noti, il Premio promosso ed organizzato a Guardia Sanframondi di cui era originario il giornalista della "Domenica Sportiva". Quest'anno il Premio, alla sua seconda edizione, è stato assegnato a Claudio Icardi, "penna e voce di straordinaria intensità e competenza in particolare nel racconto degli sport olimpici", che lo ha ritirato questa sera presso il Castello Medievale di Guardia Sanframondi, alla presenza di numerose autorità, tra cui il sindaco Raffaele Di Lonardo ed il prefetto di Benevento Carlo Torlontano.

Con la regia di Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell'Ussi, numerose sono state le testimonianze che hanno tracciato la figura del professionista ma, soprattutto, dell'uomo, come i contributi video di Alberto Tomba, Sara Simeoni, Bruno Pizzul, e, in presenza, di Aurelio Capalbi (capo redattore Calcio per Rai Sport) e del vice direttore di Rai Sport Massimiliano Mascolo.



