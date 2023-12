Calcio: risentimento muscolare per Elmas, out contro il Cagliari

Non ci sarà Elif Elmas nella sfida di domani del Napoli contro il Cagliari in campionato. Il centrocampista azzurro non si è infatti allenato oggi per un risentimento muscolare alla coscia sinistra e quindi resterà fermo. Per Mazzarri si accorciano quindi le soluzioni a centrocampo con Lobotka, Zielinski e Anguissa pronti a scendere in campo ma con ricambi in panchina ridotti a Cajuste, Lindstrom e Gaetano oltre a Demme, che però quest'anno sembra fuori dalle chances di giocare e viene dato in pole per la cessione a gennaio.

Senza Elmas, oggi la squadra si è allenata sul campo con riscaldamento, esercitazioni, e lavoro tecnico, prima di una partitina a metà campo e chiusura con seduta tattica. A una parte dell'allenamento ha partecipato Mario Rui che sta recuperando dall'infortunio e che ha svolto la seconda parte di allenamento personalizzato in campo ma non è ancora pronto per il rientro. Assente l'altro terzino sinistro Olivera che anche oggi ha fatto lavoro personalizzato in palestra.



