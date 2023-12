Al Teatro Politeama "Lo Schiaccianoci" il 16 e 17 dicembre

Domani (ore 21) e domenica 17 (alle 18), nel Teatro Politeama di Napoli, sarà in scena "Lo Schiaccianoci" del Balletto di Milano, compagnia diretta da Carlo Pesta; la versione del celebre balletto di Tchaikovsky ha già registrato successi in tutta Europa, si sottolinea im una nota.

Il sipario si apre sulla casa del Borgomastro e gli occhi si riempiono di gioia, abbagliati dall'eleganza della mise en scène, tra giochi di prestigio intorno all'albero di Natale e danze di genitori e bambini. Il bel salone dai toni pastello, nel sogno di Clara, si trasformerà in un bosco incantato dove, con il suo Schiaccianoci/Principe, la giovane danzerà tra i candidi fiocchi di neve delle ballerine, avvolte nei loro argentei tutù. Il secondo atto, con le sue famose danze, le tinte accese dei costumi e la superlativa interpretazione, è un crescendo fino al pas de deux finale, momento culmine della serata.

"Straordinari gli interpreti, danzatori eccellenti per tecnica e artisticità come i protagonisti Amanda Hall e Gianmanuel D'Elia, che hanno debuttato con grande successo nei ruoli di Clara e del Principe" si afferma ancora. Amanda Hall, americana alla sua seconda stagione con il Balletto di Milano, aveva già dato sfoggio di tecnica e carisma come Esmeralda in Notre-Dame e Carmen; si è formata con la guida della madre Gypsy Hall, già solista del Balletto Nazionale di Cuba; Gianmanuel D'Elia, venti anni e talento, ha iniziato il suo percorso con Milecna Di Nardo, per proseguire all'Accademia Teatro alla Scala dove si è diplomato nel 2022. L'eccentrico Drosselmeyer è interpretato da Alessandro Orlando.

Il cast vede impegnati anche Alessia Sasso e Hiroki Inokuchi nella danza araba; Giusy Villarà e Mattia Imperatore nella spagnola; Arianna Soleti e Romain Vandersmissen nella russa; Paloma Bonnin e Ramon Valls nella cinese; Annarita Maestri, Gioia Pierini e Leo Rech nella pastorale; Paolo Radogna (dispettosissimo Fritz); e Akira Tamakoshi; Gaia Buono; Sofia Gironi e Sinthya Pezzoli.



